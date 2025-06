Flavia Laos contradice versión de Pablo Heredia y expone verdad sobre Mayra Goñi: "Él jugó con ella"

10/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Flavia Laos rompió su silencio y soltó todo sin filtro. En una reciente entrevista, la influencer se mostró bien fastidiada y contó que ni ella ni sus amigas, Mayra Goñi y Ale Fuller, están nada contentas con lo que dijo Pablo Heredia en El valor de la verdad. Según lo que contó, el argentino no fue nada honesto al hablar de los vínculos que tuvo con ellas.

Flavia Laos contradice versión de Pablo Heredia

Después de que Pablo Heredia se sentara en el temido sillón rojo de El valor de la verdad y revelara que tuvo algún tipo de relación con Flavia Laos, Ale Fuller y un "beso cortito" con Mayra Goñi, la bomba no tardó en explotar.

Pero fue recién en un programa de espectáculos donde Flavia Laos decidió romper su silencio y responder sin filtros.

La modelo e influencer, con esa actitud directa que la caracteriza, precisó que su amiga sí llegó a salir con Pablo Heredia y que, lejos de ser un secreto a voces, era algo que todos en la producción de la novela sabían.

"La verdad es que Pablo llegó a Lima, ilusionó a mi amiga y salió con ella. Todos los de la novela lo sabíamos y toda la producción lo sabía", fueron las palabras de Flavia Laos, dejando claro que no había nada oculto en este asunto.

Pero las declaraciones no terminaron ahí. La rubia fue más allá y descartó la versión de Pablo Heredia de que solo hubo un beso y una película de amistad.

"No fue solo un beso y una película de amistad, ellos salieron. No fue una relación formal, pero salieron, mi amiga estaba super triste por todo", detalló la ex del Pato Parodi, dejando en evidencia que las cosas fueron más serias de lo que se había mencionado.

Flavia Laos no tuvo pelos en la lengua al hablar sobre cómo su amiga se sintió al final de este romance: "Él jugó con ella, él era mucho mayor, mi amiga estaba super mal, le dijo que era muy grande para ella y mi amiga obviamente se puso mal".

Al final, Flavia Laos decidió no quedarse callada y soltó toda la verdad sobre lo que realmente pasó entre Pablo Heredia y Mayra Goñi, dejando en claro que las cosas no fueron como el actor las quiso pintar. Es decir, no solo lo contradijo, sino que también expuso detalles que muchos no conocían.