Pablo Heredia le confesó a Flavia Laos que estaba enamorado de ella estando con Ale Fuller

Luego de las declaraciones que hizo Pablo Heredia en El valor de la verdad, Flavia Laos decidió responder con todo. La modelo mostró chats inéditos que datan del 2018, donde el actor argentino le confesaba estar enamorado de ella desde antes y hasta hablaba mal de Ale Fuller.

Flavia Laos no solo enfrentó a Pablo Heredia, sino que también mostró pruebas de sus conversaciones privadas. En estos chats, que datan de agosto de 2018, el actor argentino confesaba haber sentido cosas por ella desde mucho antes y reconocía sus errores con Ale Fuller.

"Sí la c*gué con Ale, fue porque desde el primer momento sentí cosas por ti y no lo supe manejar... me hago cargo de todo, pero para mí no fue en vano", fueron las palabras de Pablo Heredia que Flavia Laos decidió compartir con el público.