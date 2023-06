Alfredo Benavides sobre una posible relación con Gabriela Serpa: "Tengo miedo a enamorarme"

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alfredo Benavides se confesó con Magaly Medina acerca de sus sentimientos hacia Gabriela Serpa. Asimismo, el actor cómico indicó que su mayor temor es volver a enamorarse.

Señales de Gabriela a Alfredo

En entrevista con Magaly Medina, Alfredo Benavides aseguró que intentó darle un abrazo a Gabriel Serpa, sin embargo ella se mostró reacia a recibirlo.

"La he recibido hoy día con mucho cariño, es más, cuando se ha estado maquillando de 'Beto' le he abrazado (diciendo) 'Amiga te quiero mucho' y ella me ha botado me ha dicho 'Alfredo, por favor'. Y justo estaba mi hermano y le digo ¿Has visto no ?" indicó Benavides.

Sin embargo, Magaly Medina le recordó al 'Niño Alfredito' que Gabriela había estado mandando "señales" de que quería iniciar una relación y que él se estaría haciendo la victima.

"Yo la verdad no me victimizo pero una persona que este supuestamente interesada o ilusionada, como lo dijo, no cree que se debería esperar un poquito", agregó Alfredo.

Asimismo, el hermano de Jorge Benavides recordó el ampay que protagonizó la actriz cómica con un 'chibolo', indicando que si hubiera sido él su pareja tendría otras atenciones.

"Si yo hubiera sido tu pareja no habría sido necesario que te lleve fulano, mengano, te hubiera llevado yo que soy tu pareja a tu trabajo, bacán pues", añadió.

En esa misma línea, Magaly le preguntó a Alfredo la razón de por qué no se arriesga a iniciar un romance con la hermana de Claudia Serpa.

"Tengo miedo a enamorarme, es que la verdad para mi ese sentimiento todas esas cosas no las dicho hace muchísimos años entonces eso para mi es retomar todo ese tipo de cosas es como un aluvión que se me viene encima", expresó el cómico.

¿Habrá segunda oportunidad?

Gabriela Serpa fue entrevistada por Magaly Medina tras haberse sentado en el temible sillón rojo para dar más detalles acerca de las respuestas que dio en el set de Jorge Benavides.

Sin embargo, la modelo aseguró que aquel sentimiento mayor al de una amistad que tenía por Alfredo Benavides ha desaparecido.

"Ya terminó [...] Pero ya no es el momento Magaly ya ahí quedo las cosas, estoy saliendo con alguien así que creo que ahí quedo", expresó.

Tras escuchar esa respuesta, la 'Urraca' no dudó en hacerla de 'cupido' y tratar de convencer a Gabriela de que le de una última oportunidad a esa relación.

"No Magaly si no lo aprovecho en su momento ya para que. 'Esto le va a romper el corazón a Alfredo'. No creo, a Alfredo no le rompes el corazón, tiene un montón de bebitas para que pueda sanarlo", fue la conversación entre la actriz y la conductora.

Asimismo, la actriz cómica dijo que lo único que desea mantener con 'El Niño Alfredito' es la bonita amistad que ambos manejan. Descartando toda posibilidad de un segundo acercamiento.