Gabriela Serpa le confiesa a Alfredo Benavides lo que pasó con 'chibolo' en departamento

Gabriela Serpa se presentó en "El Valor de la Verdura" y le confesó a Alfredo Benavides lo que en realidad pasó con su 'chibolo' cuando fue ampayada por Magaly Medina ingresando a un departamento.

En la última edición de 'JB en ATV' Gabriela Serpa se sentó en el temible sillón rojo de "El Valor de la Verdura" para responder algunas preguntas incómodas acerca de su ampay con un 'chibolo' y se su situación actual con Alfredo Benavides.

Una de las preguntas que le hicieron a la actriz cómica fue si llego a tener relaciones sexuales con el joven con el cual la ampayaron las cámaras de "Magaly Tv La Firme" hace un par de semanas.

A pesar de que muchos de sus compañeros del elenco humorístico pensaron lo contrario, la hermana de Claudia Serpa negó todos los rumores y afirmó que no hubo nada entre ella y el joven en mención.

Sin embargo, la pantalla de "El Valor de la Verdura" dijo que fue mentira, por lo que todos los presentes se levantaron de sus asientos indignados por la respuesta.

A pesar del actuar de sus compañeros, Gabriela continuaba sentada en el sillón rojo ratificando que su respuesta era correcta.

Tras las imágenes de Gabriela Serpa con un 'chibolo' hace un par de semanas, las cámaras de "Magaly Tv La Firme" fueron en búsqueda de Gaby y Alfredito. Cabe recordar que los personajes en mención estuvieron en el ojo público luego que ambos confesaran que se gustan mutuamente.

Asimismo, el actor cómico comentó en reiteradas ocasiones que no estaba preparado para dar el siguiente paso porque creía que las relaciones de hoy duran muy poco tiempo.

"No entiendo porque se pone en ese plan, estas como que raro en las grabaciones ni me saludas y yo no te he hecho nada", dijo Gabriela.