"Ella me lo confirmó": Expareja de 'Topito' confirma romance de cómico con Dayanita

¡Secreto a voces! Mercedes Peña, la expareja y madre de los hijos del piurano de 25 años, Carlos Junior, mejor conocido como 'Topito' en el ámbito artístico, apareció ante las cámaras del programa de "Magaly TV: La Firme" para revelar que él y la actual integrante de "El reventonazo de la Chola", Dayanita, mantienen una relación y que fue ella misma quien se lo confirmó en un momento.

"Hola mi nombre es Mercedes Peña, madre de los dos hijos de Topito. Me dice puedo venir a la una y media porque quiero dormir contigo, pero le dije que no por Dayana y fue ella que me confirmó, que sí tenían una relación", expresó Mercedes Peña en el programa de Magaly Medina.