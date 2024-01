Alondra García Miró nominada a los People's Choice Awards 2024: "Cada esfuerzo tiene su recompensa"

Alondra García Miró se mostró emocionada y sorprendida a la vez tras conocer que fue nominada a los People's Choice Awards 2024 en la categoría como la influencer latino del año, que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, en Estados Unidos.

Al lograr alcanzar alrededor de 3 millones de usuarios en sus redes sociales, la modelo peruana consiguió posicionarse como una de las influencers más destacadas, según los organizadores de la famosa premiación.

La expareja del futbolista Paolo Guerrero, aprovechó en agradecer a todos sus seguidores por hacer "realidad uno de los momentos más sorprendentes de su vida" tras recibir la noticia de que representará al Perú como la mejor influencer y pidió que no dejen de apoyarla y entren a la página de los PCA para votar por ella.

"Casi se me para el corazón, justo estaba en un viaje de trabajo y no lo podía creer. Es real que cada esfuerzo tiene su recompensa. Me siento superafortunada de representar a mi país. Así que los invito a votar por mí", expresó en la cuenta de Instagram.