¡Flechada! Alondra García revela que se enamoró de la mirada de Paolo Guerrero: "Tiene un misterio raro"

Paolo Guerrero y Alondra García Miró tuvieron una de las relaciones más llamativas de la farándula peruana, pues ella era una modelo muy cotizada y él un jugador destacado de la Selección Peruana. En cierta oportunidad, Alondra confesó en una entrevista, qué era lo que había hecho que se enamore perdidamente del pelotero.

Hace unos años, cuando eran la pareja del momento, Alondra realizó un reportaje para un canal de televisión local y en medio de la entrevista, el reportero le preguntó si Paolo le parecía guapo y la respuesta de la modelo lo dejó sorprendido.

Enseguida, el hombre de prensa le consultó qué es lo que más le gustaba del futbolista, a lo que la modelo dijo que quedó flechada con su "imponente mirada".

El fragmento del reportaje fue publicado por una cuenta de TikTok, por lo que los usuarios no tardaron en reaccionar a las pasadas declaraciones de Alondra García. Varios de ellos tomaron las palabras de la modelo con mucho humor.

Hace poco, la modelo dio que se siente plena y feliz en esta etapa de su vida, con muchos proyectos a futuro y prefiere no hablar de su vida sentimental, ya que considera que la "hacen una novela".

"Ja, ja, ja, me da una risa. Leo todo y ya ni siquiera me pongo a responder o aclarar, pero al final hacen de mi vida una novela. Trato de no hablar mis temas personales porque no me genera tranquilidad", dijo inicialmente para 'El Trome'.