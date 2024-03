¡Lamentable! Hijo manda engañada a su madre en taxi a un asilo y conductora rompe en llanto

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes como el compartido en TikTok, donde una conductora rompe en llanto al descubrir que su pasajera, una mujer de avanzada edad había sido engañada para abordar el vehículo sin saber que iba a ser internada en un asilo por orden de su propio hijo.

Muchos padres tratan de darles todo su cariño y sacrificarse para que nunca les falte nada a sus hijos. Sin embargo, llega la hora en que los roles se inviertan y sean los hijos quienes se hagan cargo de su padres y sean agradecidos con ellos por tantos años que se dedicaron a garantizarles su seguridad y felicidad.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 41 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer dedicada a trabajar en su taxi decide acudir al llamado de uno de sus clientes, que le pidió trasladar a su mamá, una abuelita, hasta un asilo, pero fue grande su sorpresa cuando se enteró de que ella no estaba enterada de los planes.

La conductora le dice a la señora de la tercera edad que le pagaron la carrera para enviarla a un asilo y que no puede regresarla a casa porque ya había cobrado el dinero, haciendo que la mujer llore desconsoladamente al saber la lamentable decisión que tomó su hijo, a quien siempre lo amó y estuvo con él en los buenos y malos momentos.

La abuelita trató de convencer a la conductora asegurando que tenía sus ahorros y podía darle el doble de lo que le dieron y así pueda retornar a su domicilio, donde guarda varios recuerdos. Asimismo, dejó entrever que la trágica decisión de su hijo sería porque "él estaba cansado de que lo molestaba con sus quejas y dolores".

"De lo que le dieron yo le voy a dar el doble, porque no voy a un asilo, yo tengo mi casita para vivir, dígale a mi hijo que ya no lo voy a molestar por mis tristezas. (...) De todas maneras si él ya se aburrió de mí, que deje botada pero sola, pero en la casa, no quiero que me lleven a un asilo", expresó la mujer de avanzada edad.