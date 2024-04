Shirley Arica destruye a Jean Deza y confirma que es muy amiga de Jossmery Toledo: "Somos pinkys"

Shirley Arica ha generado polémica con una nueva entrevista donde habló sobre diversos temas, incluyendo su polémica relación con el futbolista Jean Deza, además de su pasada pelea con Jossmery Toledo, quien actualmente considera una de sus mejores amigas.

En entrevista con un conocido medio local, la 'Chica realidad' dijo que le guarda un cariño especial al futbolista, aunque también resalta que es muy inmaduro.

"Si bien es cierto estaba con él, ya ni me acuerdo de su época. Yo hablo con él, no por WhatsApp, sino que me lo encuentro y nos saludamos. Me cae bien porque le tengo cariño, es bueno pero inmaduro", expresó a Trome.