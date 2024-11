Ana María Orozco está en PERÚ y aparece junto a Salvador del Solar: ¿Qué hacían 'Betty' y 'Pantaleón'?

05/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana María Orozco, conocida internacionalmente por interpretar a 'Betty la Fea', se encuentra en territorio peruano. La actriz colombiana fue captada junto al expremier Salvador del Solar por usuarios de redes sociales. Ante esta situación, miles de cibernautas se preguntaron en qué circunstancias fueron vistos y por qué Orozco hizo una sorpresiva visita a nuestro país.

¿Qué hacían 'Betty' y del Solar juntos?

Durante las últimas horas de este martes 5 de noviembre, las plataformas digitales fueron inundadas por una ola de publicaciones de la pareja. En tales posts, daban cuenta de la presencia de la actriz junto al intérprete de 'Pantaleón' mientras recorrían una conocida casa de estudios superiores.

En varios videos e imágenes, se aprecia como ambos comparten momentos de suma complicidad, mientras realizaban una visita a la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). Por su parte, el propio centro compartió una postal: "Hoy estuvieron de paso Salvador del Solar y Ana María Orozco y aprovechamos en tomarles una foto con Quillón", se lee en la descripción".

De inmediato, miles de usuarios comentaron lo ocurrido en dicha universidad, mostrándose sorprendidos por la repentina aparición de los actores en este lugar. "Betty vino a maquillar los balances de la PUCP', "El futuro presidente del Perú y su primera dama", "¿Qué? ¡Yo no me enteré!", "¡Betty y Panta, cómo no los pude ver!", y "De visita en Perú, qué divinos", fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Actores confirmaron relación

Tras meses de especulaciones en las que se vinculaba sentimentalmente a ambos, fue del Solar quién confirmó la relación de mantiene con Ana María. En una publicación compartida en su Instagram, se los observa en un parque, abrazados, con una prominente sonrisa por parte de ella, y con la mirada fija de Salvador hacia su pareja.

"Feliz cumpleaños, hermosa. Qué alegría tan inmensa estar a tu lado y celebrar tu vida. Todo mi amor para ti, siempre" indicó el también director de cine.

Fue casi en simultáneo que la actriz colombiana reposteó la fotografía en su cuenta pública, reafirmando así que el popular 'Pantaleón' y ella están juntos. "Todo mi amor para ti siempre, Salvador del Solar. El mejor regalo, estar a tu lado. Gracias" , comentó Ana María con tres emojis de corazón.

Posteriormente, ambos fueron vistos durante la premiere de la serie 'Betty la Fea: La historia continúa', en donde también derrocharon mucha ternura. Fue así que, luego de varios meses, se supo de la presencia de Ana María Orozco en Perú, acompañada de su pareja, Salvador del Solar.