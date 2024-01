¿Ana Paula Consorte confirma separación de Paolo Guerrero?: "No tenemos nada, solo nuestros hijos"

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero parece haber llegado a su fin y en medio de todos los rumores y teorías que se tejen en redes sociales, la brasileña conversó en exclusiva con un programa de espectáculos y afirmó que no tiene "nada" con el jugador y solo son padres de sus hijos "así como los tiene con otras mujeres",

Ana Paula rompe su silencio

Un conocido programa de espectáculos de la tarde logró conversar con la pareja del 'Depredador' mediante Instagram. Esto después que el futbolista deje de seguir Ana Paula Consorte en redes sociales y ella borre algunas fotos en las que compartían momentos familiares.

El reportero que habló con Ana Paula le comentó que hacen una bonita pareja, sin embargo, ella fue tajante al decir que no sabe lo que es una pareja y que simplemente se limitaron a ser padres de sus hijos.

"No sé lo que es pareja pero Paolo y yo no tenemos nada solamente nuestros hijos así como tiene con otras mujeres", respondió en medio de la plática.

Asimismo, la modelo brasileña habló sobre el escándalo que se formó en redes sociales después que Paolo deje se seguirla en la red social. "¿Entonces si hay señales de infidelidad por parte de Paolo? ¿Por eso te dejó de seguir en Instagram?", consultó el hombre de prensa.

Al respecto, la modelo dijo que no saber nada al respecto, y pidió ser la primera en enterarse si algo así llega a suceder. "No sé nada de esto de la infidelidad, dejó de seguirme en Instagram porque quería (...) Si Paolo fue infiel, me cuentas, quiero ser la primera en saberlo", expresó.

De esta forma, Ana Paula Consorte confirmó que su relación con Paolo Guerrero se mantiene firme, pero actualmente están más centrados en su papel de padres pues tienen dos hijos pequeños que llegaron al mundo hace poco.