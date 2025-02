Ana Paula Consorte revela que Paolo Guerrero le pidió matrimonio en estacionamiento de centro comercial

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte han despejado los rumores de crisis con una inesperada revelación. En el programa 'Mande quién mande', la modelo brasileña confesó que el futbolista le pidió matrimonio, dejando en claro que su relación sigue avanzando. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el lugar que eligió: el estacionamiento de un centro comercial.

Ana Paula Consorte compartió en televisión detalles del momento en que Paolo Guerrero le pidió la mano, sorprendiendo a todos con la inusual elección del lugar.

Según su relato, el futbolista no organizó una cena romántica ni preparó una sorpresa elaborada, sino que decidió hacer la gran pregunta en un estacionamiento de un centro comercial en Brasil.