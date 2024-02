Pamela Franco: ¿Qué preguntas quedaron sin responder tras su entrevista en 'Mande quien mande'?

La tarde de ayer Pamela Franco brindó una entrevista a 'Mande quien mande' y habló sobre el escándalo sobre su separación además de su amorío con Christian Cueva. Sin embargo, hubieron varias preguntas que quedaron sin resolver, por lo que existen rumores que la cantante de cumbia se volvería a presentar hoy en el magazine conducido por María Pía Copello.

Durante la conversación, Pamela Franco aceptó haber tenido una relación clandestina con 'Cuevita', pese a que en ese entonces él aún estaba en una relación con Pamela López y ella esperaba a su tercer hijo, por ello se dirigió a la aún esposa del futbolista para pedirle perdón por el daño que pudo haberle ocasionado.

También explicó que la transferencia que 'Aladino' le hizo hace algunos años era para que pueda 'divertirse' con su amigas, ya que estaba pasando un mal momento y el futbolista le envió dinero para que compre cervezas.

Como era de esperarse, Magaly Medina inició su programa hablando sobre la entrevista de Pamela Franco e indicó que a la cantante no le quedaba otra que confesar la verdad sobre lo que había sucedido con Christian Cueva.

No obstante, hizo hincapié en que María Pía Copello fue muy 'suave' durante la entrevista y debió hacerle preguntas más fuerte e incisivas. Enseguida, detalló las interrogantes que quedaron en el aire.

"No se le preguntó sobre su estuvo o no en Huanchaco. Ellos tenían una relación de un año, entonces ¿Dónde se quedaba, en la casa de la esposa de cueva en Brasil o Rusia?, ¿Cómo eran esos viajes?, ¿Cómo sabía Cueva el número de cuenta de Pamela Franco. A mi me parece que hay muchas cosas que no se preguntaron y no se contaron", sentenció Magaly.