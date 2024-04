¿Hablaron de Tilsa? Estas fueron las PREGUNTAS que Jefferson Farfán le hizo a 'El Loco' Vargas

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola la vienen rompiendo con su podcast 'Enfocados'. Es por es que, para su sexto capítulo, sorprendieron aún más al presentar a un invitado de lujo: Juan Manuel 'El Loco' Vargas.

El exseleccionado nacional participó del nuevo programa conducido por su gran amigo, la 'Foquita' Farfán. Es así que, durante la entrevista no solo se tocaron temas relacionados al fútbol sino otros bastante personales y que nunca antes se habían comentado en público.

En la siguiente nota de Exitosa, te contaremos a detalles qué preguntas le hicieron a quien en algún momento hizo gritar a toda una hinchada peruana con sus goles.

Para iniciar con la entrevista, la 'Foquita' le pidió a su excompañero que narre algunos episodios de lo que vivió cuando defendía los colores de la Selección Peruana.

En ese sentido, se animó a contar una anécdota relacionada a la vez que soltó un disparo en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA). Según dijo, llevaba sus armas para "desesterarse".

Otro de los momentos que recordó 'El Loco' durante el programa fue aquella vez en la que le lanzó una fuerte bofetada a Christian Cueva. Y es que, al parecer, el popular 'Aladino' habría querido generar confianza en el grupo; sin embargo, no resultó bien.

"Este hu***n (Farfán) me jod.. como me jo**a ahora y el chibolo (Christian Cueva) se quiere subir al micro. 'Oe' ¿quién te ha dado confianza'', le dije y me respondió 'Ya pe', le metí un 'soplamoco', su cara se fue para un lado y la gorra para el otro", dijo entre risas.