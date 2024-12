Anahí de Cárdenas anuncia su PRIMER EMBARAZO a los 41 años: "Te esperamos muy emocionados"

Anahí de Cárdenas anunció que se encuentra en la dulce espera tras haber contraído matrimonio, hace dos años, con Elías Maya. La actriz de 41 años no pudo ocultar la emoción por su primer embarazo, por lo que decidió compartir la noticia con todo su público.

La actriz peruana, Anahí de Cárdenas, utilizó sus redes sociales para anunciar que está embarazada por primera vez a sus 41 años. Según el extenso mensaje que compartió, junto a una conmovedora imagen en la que sostiene una prueba positiva y una ecografía, el llevar una vida dentro suyo se ha convertido en "el milagro más grande".

"Y la vida me elige y la elijo de vuelta. Una y mil veces. Pocas son las veces que me quedo sin palabras para expresar lo que siento, pero creo que después de todo lo que he vivido este es el milagro más grande", se lee inicialmente.