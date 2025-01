¿Niño o niña? Anahí de Cárdenas revela el sexo de su primer bebé a los 41 años: "Wibi es ..."

Anahí de Cárdenas vive uno de sus mejores momentos. Y es que tras haber anunciado que se encuentra en la dulce espera, la actriz peruana decidió compartir con sus seguidores la revelación del sexo de su primer bebé. A continuación, te contamos si es niño o niña.

Desde que Anahí de Cárdenas confirmó su primer embarazo, no ha dejado de compartir ningún detalle relacionado a esta tierna y bella etapa. Es así que, fiel a su estilo, utilizó sus redes sociales para realizar una revelación de sexo bastante sencilla pero significativa.

Para dar inicio a este emocionante momento, la actriz peruana publicó un primer storie, donde mostraba una cajita blanca con tiernos y delicados adornos de infante. Sin embargo, lo que terminó llamando la atención fue que posteó una encuesta para que sus seguidores adivinen el sexo de su primer bebé.

Anahí de Cárdenas revela si espera un niño o niña.

Finalmente, Anahí compartió una publicación donde reveló que su primogénito será nada más y nada menos que un niño. Sin duda, 'Wibi', como lo llama cariñosamente ella y su esposo Elías Maya, será recibido por una familia que desde ya lo ama.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, la influencer narró cómo ella había tomado la decisión, junto a su esposo Elías, de tener hijos. Antes de que tuviera cáncer de mama, ella había congelado sus óvulos, por lo que tuvo la posibilidad de quedar embarazada en 2023. Sin embargo, perdió al bebé en aquella oportunidad para finalmente entrar a la dulce espera en medio de una fecundación de embriones.

"El día que se estaban haciendo los embriones, me tenía que venir la regla y dije: 'no vaya a ser'. Entonces me hice la prueba de embarazo y estaba embarazada. Ahora resulta que tengo tres embriones congelados, dos mujeres y un hombre, aparte de la criatura que llevo adentro. No fue tratamiento, fue casi tratamiento, pero no lo fue", puntualizó.