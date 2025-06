¡Ya es mamá! Anahí de Cárdenas anuncia el nacimiento de su primer bebé con una tierna foto en redes sociales

Anahí de Cárdenas acaba de cumplir uno de sus sueños más anhelados: convertirse en madre. La actriz de 42 años anunció el nacimiento de su primer bebé con una tierna foto que, sin duda, le arrancó sonrisas a sus seguidores.

La modelo y actriz, Anahí de Cárdenas, utilizó sus redes sociales para compartir una tierna fotografía, donde además de anunciar el nacimiento de su primer hijo Emil, también muestra parte de su pequeño y frágil cuerpecito. De acuerdo con la descripción, su bebé lleva el nombre de Emil, nació el 26 de junio del presente año con un peso y medida de 2.990 kg y 49 cm, respectivamente.

Si bien su primogénito nació en óptimas condiciones, fue la actriz quien se llevó la peor parte, al presentar complicaciones durante el parto que obligaron a los médicos a practicarle una cesárea de urgencia.

Pese a estas complicaciones, el texto indica que Anahí se encuentra bien y que próximamente darán más noticias respecto al pequeño Emil. Por ahora, tanto ella como su esposo, se tomarán unos días para engreír a su bebé.

"Pero está bien mi mama, solo un poco adolorida. Les daremos más updates mientras vayan pasando los días, pero nací con 2.990kg y 49cm. Soy un comelón y un cag*** que no le gusta ser cambiado y lloro cuando me cambian el pañal. Me gusta ser envuelto como taquito y duermo muy rico. Chau, tías y tíos. Los quiero", agrega en el post.