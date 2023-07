Andrea Llosa: Hombre pierde los papeles y causa gran enfrentamiento antes de los resultados de ADN

Un hombre perdió los papeles en el programa de Andrea Llosa y causó un gran enfrentamiento en el set de televisión. Esto sucedió antes de que la conductora revele los resultados de ADN.

En la última edición del programa de Andrea Llosa un sujeto agredió a la actual pareja de su excuñada causando una gran pelea en el set del programa de ATV. El hombre, quién responde al nombre de Pablo, estaba muy ofuscado debido a que estaba en duda la paternidad de su "ahijada".

El caso era entre un trio amoroso, pues Alison tuvo una relación de más de 8 años con José y en todo ese tiempo no había logrado salir embarazada. Sin embargo, poco después conoció a Gregory y al parecer la mujer mantuvo relaciones sexuales con ambos sujetos y por ende no estaba segura de quien era el padre de su hija.

Poco antes de que la conductora de 'Nunca Más' revele los resultados de ADN del Laboratorio Biolinks, el hermano de José, Pablo, ingresó al set indicando que estaba molesto con Alison.

"No es justo que ella me dijo a mi vamos a bautizarla a tu sobrina, yo fui y me presenta a mi sobrina y yo la agarro y se me cae las lagrimas porque siento la unidad", expresó Pablo.