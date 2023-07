Rebeca Escribens arremete contra John Kelvin: "Quien lo hace una vez, lo hace siempre"

La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, no dudó en arremeter contra el recientemente liberado John Kelvin. Condenó su actitud al haber agredido brutalmente a su esposa Dalia Durán en el año 2021. En ese sentido, ratificó la frase: "El que lo hace una vez, lo hace siempre".

Rebeca Escribens aprovechó su espacio en la tv para referirse sobre el caso de John Kelvin, quien fue liberado ayer tras declararse fundado su pedido de cese de la prisión preventiva de 9 meses.

Al respecto, manifestó que no cree en su "real cambio" del artista, luego de mantenerse encerrado en el penal Lurigancho, además, mostró su disconformidad de que haya salido.

"Ustedes me disculparán, pero quien lo hace una vez, lo hace siempre. Yo no estoy de acuerdo con la liberación de John Kelvin, y de ninguno, porque él representa a una importante cantidad de personas que se encuentran en la cárcel, precisamente, por este tipo de hechos", sostuvo en las cámaras de América Espectáculos.

En esa línea, la presentadora del matinal de América Televisión dijo esperar que recapacite ahora que se encuentra "libre" y trate de "borrar" el daño que ha causado a Dalia Durán y a sus hijos. Puesto que, los videos de su mal actuar han quedado en la nube y en varios registros digitales.

Ayer el cumbiambero, John Kelvin salió del penal Lurigancho portando una imagen de Jesús y la Virgen María. En esta ocasión, salió raudamente y sin brindar declaraciones a los medios de comunicación. Abordó una unidad móvil y se retiró.

La modelo cubana, Dalia Durán se pronunció fuertemente al enterarse de la excarcelación del cantante y expareja, en ese sentido, lo calificó como "narcisista" y "psicópata" y que por tales motivos no debería estar libre, aún confía en la justicia.

"Es una medida cautelar, falta una audiencia, es un tema de corrupción. El juicio continúa y las pruebas están. Yo no voy a andar mintiendo a la gente como lo están haciendo ellos, yo soy bien directa, siempre lo he sido y lo seré hasta el último día de mi vida porque está en riesgo la vida de mis hijos y la mía. Una persona como esta (John Kelvin) narcisista y psicópata como lo es él, no puede estar en libertad", sentenció.