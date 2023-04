Joven sorprende a su mamá celebrándole su cumpleaños con temática de "Nunca más"

Una joven se volvió viral en redes sociales tras organizar el cumpleaños de su mamá con la temática de "Nunca más", programa de televisión conducido por la periodista Andrea Llosa.

Maybely Díaz, la joven que compartió el video en TikTok, sabía que su madre era fanática del programa "Nunca más". Por ello, no dudó en celebrarle su cumpleaños con temática del programa conducido por Andrea Llosa.

Debido a la buena aceptación del video, Maybely Díaz compartió otro clip en su cuenta de TikTok. "Como cuando te toca organizar la fiesta sorpresa a tu mamá y no sabes qué temática ponerle, pero recuerdas que ella para viendo 24/7 los programas de 'Nunca más'", señaló.

Como era de esperarse, el video desató las risas de los usuarios de TikTok. Hasta el momento, suma más de 544 mil visualizaciones y 43 mil 'likes'.

A través de un video publicado en TikTok, la usuaria Valeria Jiménez reveló públicamente que participó como uno de los casos del programa de Andrea Llosa.

"Aparentabas ser bueno (...). Las apariencias engañan", dice la canción, mientras la usuaria revela lo siguiente: "Amigos, no se dejen engañar. Ella solo saca provecho de nuestros problemas. Además, crea una historia 20% verdad y 80% falsa, y lo peor es que no te dan solución a tus problemas".

La usuaria también reveló que, del equipo del programa de Andrea Llosa, la buscaron en su casa para ofrecerle ayuda.

"Ella, cuando grabamos video, me hizo ver a mí como si yo fuera a buscarla a pedirle ayuda, que solucione mi problema. Eso no pasó. Eso es mentira. Yo nunca fui. Ellos me llamaron. Vinieron a mi casa y me ofrecieron ayuda. 'Te vamos a ayudar, vamos a apoyarte si nos cuentas tu historia'", relató la usuaria.