Andrea Llosa respondió a las CRÍTICAS que recibió por entrevistar a Christian Cueva: ¿Dijo algo de Magaly?

La entrevista de Andrea Llosa a Christian Cueva ha generado todo tipo de reacciones. A raíz de las críticas que recibió el programa 'Andrea', la propia conductora del espacio televisivo decidió romper su silencio, y defendió su diálogo con el popular 'Aladino'. ¿Dijo algo sobre las ácidas opiniones de Magaly Medina? Aquí te lo contamos.

Andrea responde a críticas tras entrevista a Cueva

A través de un video difundido en redes sociales, Llosa se refirió a la polémica que tuvo la emisión de su primer programa este 2025, donde difundió en exclusiva las declaraciones del "10" de Cienciano. Andrea indicó que está acostumbrada a las opiniones que puedan hacer respecto a su trabajo, por lo que dejó en claro que respeta todas las críticas, sean positivas o negativas.

"Como todo en la vida. Además, yo ya estoy años en este mundo. En la tele hay gente a favor y gente en contra, y lo respeto porque es parte de. No todos tenemos que pensar igual, pero igual quería mandarles un beso grande por la preferencia", manifestó en un corto clip, que fue compartido por el influencer Ric La Torre.

Posteriormente, ella recurrió a su cuenta oficial en Instagram, donde compartió el rating que obtuvo su episodio debut de esta nueva temporada de 'Andrea'. Mediante una gráfica, demostró que su entrevista con 'Cuevita' logró nada menos que 9.7 puntos, liderando el ranking durante el conocido horario central o "prime time". "Gracias por su preferencia", escribió Llosa en su descripción.

Magaly destruyó entrevista de Andrea Llosa

A pesar de haber respondido a los cuestionamientos, Andrea Llosa no se refirió específicamente a la dura crítica que recibió por parte de su compañera de canal, Magaly Medina. La popular 'Urraca' no se guardó nada, y arremetió contra el programa que hizo su colega, asegurando que no tenía información exacta para entrevistar al pelotero.

"Eso es mío. Yo lo hago. Y ella no sabe nada de Cueva (...) Además, es ignorante totalmente en todos los temas que nosotros tratamos diariamente. ¿Quién ha criticado más a Cueva que yo? Nadie", expresó, argumentando que su programa, 'Magaly TV La Firme' ha sido el más preciso indagando y criticando la vida personal del jugador.

Asimismo, la conductora de espectáculos aseguró que Llosa no tuvo la suficiente dureza para cuestionar las declaraciones de Christian Cueva, muy a pesar de los antecedentes públicos que tiene.

Magaly Medina y Andrea Llosa.

Parece que todo esto no le preocupó en lo absoluto a Andrea Llosa, quien respondió a las críticas que recibió tras entrevistar al futbolista. Ella asegura que respeta las opiniones, porque sabe que los televidentes siempre estarán a favor o en contra.