Andrés Hurtado lanza advertencia EN VIVO a Alfredo Benavides: "¿Sabes que si no te operas, te vas a morir?"

Un fuerte enfrentamiento se desató entre Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', y Alfredo Benavides durante una entrevista reveladora en el programa "Porque hoy es sábado con Andrés". El popular conductor no dudó en abordar la salud de su amigo, advirtiéndole sobre las consecuencias de no someterse a una intervención médica para abordar su evidente sobrepeso.

En un momento tenso, Hurtado expresó su preocupación por la negativa de Benavides a someterse a exámenes médicos, confrontándolo directamente: "¿Sabes que si no te operas, te vas a morir?". La intervención tomó al cómico por sorpresa, ya que no esperaba que su salud fuera el tema central de la entrevista.

El popular 'Chibolín' decidido a crear conciencia sobre la importancia de cuidar la salud, presentó a dos cirujanos que resaltaron los riesgos asociados con el sobrepeso, especialmente después de los 50 años. Le advirtieron a Benavides sobre la posibilidad de desarrollar diabetes y la dificultad de perder peso en esa etapa de la vida. Además, señalaron la opción de una cirugía bariátrica revisional como una recomendación para mejorar su expectativa de vida.

Acompañado de la presión de los profesionales médicos, el hermano de Jorge Benavides admitió sufrir de hipertensión, agregando un nivel de urgencia a la situación. La intervención no se detuvo allí, ya que un cardiólogo se sumó al set para destacar los riesgos de la obesidad en relación con las arritmias cardíacas. Ante esta revelación, el cómico finalmente cedió y aceptó someterse a evaluaciones médicas.

La entrevista también contó con la presencia de la modelo Samantha Batallanos, mientras que Benavides sorprendió al anunciar que planea casarse el próximo 9 de abril, aunque aún no ha revelado la identidad de su futura pareja.

El cómico tuvo una íntima conversación donde resaltó que estuvo viendo los 'prospectos' de mujeres para poder contraer nupcias y entre ellas estaría la ex Miss Perú, por lo cual aprovechó las cámaras de Magaly Medina para resaltar sus mejores cualidades.

"Yo soy una persona romántica, amorosa; engrío, y hasta me dejo pegar. No soy como Maicelo. Pero me interesa la Batallanos, a ver si es que nos podemos juntar y conversar. ¿Quién es el 'pata' que la chapó? No lo conozco", comentó entre risas.