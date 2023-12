Alfredo Benavides muestra interés por Samantha Batallanos: "Soy un romántico, podemos juntarnos"

El actor cómico, Alfredo Benavides, volvió a causar la sorpresa de todos durante su entrevista en 'Magaly Tv: La Firme' al admitir que tiene un interés romántico hacia la expareja de Jonathan Maicelo, Samantha Batallanos.

El cómico tuvo una íntima conversación donde resaltó que estuvo viendo los 'prospectos' de mujeres para poder contraer nupcias y entre ellas estaría la ex Miss Perú, por lo cual aprovechó las cámaras de Magaly Medina para resaltar sus mejores cualidades.

"Yo soy una persona romántica, amorosa; engrío, y hasta me dejo pegar. No soy como Maicelo. Pero me interesa la Batallanos, a ver si es que nos podemos juntar y conversar. ¿Quién es el 'pata' que la chapó? No lo conozco", comentó entre risas.