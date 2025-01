Arrestan a famoso ACTOR por conducir en presunto estado de ebriedad en un estacionamiento

30/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un reconocido actor de 47 años ha generado conmoción tras ser arrestado por la policía por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. Sus seguidores lamentan lo ocurrido y brindaron mensajes de apoyo a la estrella de Hollywood.

Policía detiene a estrella de 'Smallville'

El actor Tom Welling, de 47 años y famoso por interpretar a Clark Kent (Superman) en la exitosa serie televisiva de Warner Bros, 'Smallville', fue arrestado poco después de la medianoche por un oficial del Departamento de Policía de Yreka, California, cerca de Oregón, por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, presentando un nivel de alcohol aproximado de 0.08% en la sangre, en el último fin de semana.

La Oficina del Sheriff del Condado de Siskiyou aseguró que realizaron las diligencias correspondientes y luego de las investigaciones, la estrella televisiva, también famoso por formar parte del elenco de 'Lucifer' fue liberado bajo fianza poco después de las 7 de la mañana del 26 de enero.

Las autoridades también informaron a medios internacionales que el actor Welling no puso resistencia al momento de su detención y tampoco se registraron heridos. En el parte policial detallan que el estado físico y verbal del popular 'Clark Kent' era normal, a pesar de "la intoxicación".

A través de las redes sociales se difundieron las imágenes de lo que sería el momento de su detención y que la policía tomó para su archivo judicial. El arresto de Welling ocurrió el mismo día en que celebró el cumpleaños de su esposa Jessica Welling, escena que compartió en una publicación de Instagram.

¿Qué dijo Tom Welling tras su arresto?

Hasta el momento, el actor de 'Smallville' no se ha pronunciado sobre su arresto. Sin embargo, se reveló que el actor de 'Cheaper by the Dozen' deberá comparecer ante el juez el 11 de marzo para responder por los cargos que se le imputan.

👮‍♂️ ¡De héroe a detenido! Tom Welling, el icónico protagonista de 'Smallville', enfrenta arresto#PublimetroMX pic.twitter.com/PPTc1bJ4t4 — Publimetro México 🌐 📰🏟️🔭🧪🎨💸 (@PublimetroMX) January 30, 2025

¿Quién es el actor Tom Welling?

Tom Welling nació el 26 de abril de 1977. Welling asistió a la Okemos High School en Míchigan, donde comenzó a actuar en obras, pero luego cambió a los deportes. Sin embargo, cuando tenía 22 años, un cazatalentos le sugirió trabajar como modelo, lo que le permitió rodearse de conocidas estrellas.

Luego de aparecer en series como 'Judging Amy' y 'Special Unit 2', Welling logró alcanzar la fama internacional gracias a su papel de Clark Kent en 'Smallville', aunque condicionó su estadía con no usar el traje clásico de Superman.

En 2017, Welling fue elegido para coprotagonizar la tercera temporada del drama de comedia y fantasía de Fox 'Lucifer'. En la industria del cine destacó con 'Cheaper By the Dozen'.

De esta manera, medios internacionales reportaron que el reconocido actor de Hollywood, Tom Welling, fue arrestado por presuntamente conducir ebrio en un estacionamiento de California.