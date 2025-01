Exreportero de 'La banda del chino' sorprende con confesiones sobre Aldo Miyashiro: "Llegaba y solo leía"

En junio de 2024, César Seijas, exreportero de 'La banda del chino', fue despedido por Aldo Miyashiro tras 14 años de trabajo. Ante esta decisión, reveló detalles inéditos sobre su salida y la relación interna del programa.

César Seijas había sido un pilar en el programa de Aldo Miyashiro durante más de una década, pero en junio de 2024, su historia con el popular conductor cambió abruptamente. En una conversación con la periodista Katty Sheen, relató cómo recibió la noticia de su despido:

Esta drástica decisión, tomada por Aldo Miyashiro, sorprendió a César Seijas, quien hasta entonces había mantenido en secreto los detalles de la conversación que llevó a su salida.

A lo largo de los años, César Seijas y su equipo se dieron cuenta de la creciente indiferencia de Aldo Miyashiro hacia el programa. "No nos parecía algunos gestos de desinterés hacia el equipo de parte de Aldo Miyashiro. Llegaba, leía, presentaba y terminaba pronto ", comentó en su entrevista.

A pesar de que Aldo Miyashiro había sido el líder del programa durante más de 15 años, la relación con su equipo se fue deteriorando progresivamente.

Lo que comenzó como una conversación privada entre César Seijas y el productor del programa, Víctor Hugo Dávila, sobre la falta de interés de Aldo Miyashiro, terminó con un drástico despido.

César Seijas había expresado su preocupación sobre el futuro del programa, sugiriendo que si Miyashiro quería dejar el proyecto, el equipo podría continuar luchando por mantener el horario. Sin embargo, esta conversación fue filtrada al 'Chino', quien decidió despedirlo.