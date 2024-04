Natalia Salas revela cómo ingresó a 'El Gran Chef' y la salida de Sheyla Rojas: "Que bueno que se largó"

Natalia Salas fue la ganadora de la segunda temporada de 'El Gran Chef: Famosos' y se llevó a casa la 'olla de oro'. Sin embargo, poco se sabe de cómo la actriz llegó al programa de Latina, por lo que en una reciente entrevista con Christopher Gianotti se animó a contar toda travesía para participar del reality de cocina.

Según la revelación de Natalia, una amiga le comentó que estaba participando en el programa de Latina, por lo que se dispuso a buscar la forma de entrar; para ello, le escribió a Ricardo Morán por Instagram, pero al no haber tenido contacto antes, no respondió respuesta alguna por parte del productor.

"El que no llora, no mama. Me metí a Instagram y le escribí a Ricardo Morán. Yo no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida, claramente él no me seguía. Entré y le dije: 'Hola, Ricardo, te saluda Natalia. Me he enterado por una colega que harán una segunda temporada, no sé si están completos, pero me gustaría estar'. Y quedó ahí, nunca me leyó", recordó.