Bill Orosco deja Comas y presume vida de lujos en Miraflores tras ganar batalla legal a Deyvis

Bill Orosco, el primo de Deyvis Orosco, sorprendió al mostrar su nueva vida en Miraflores, con relojes de lujo, perfumes caros y un departamento exclusivo. El joven cantante dejó atrás su antigua rutina en Comas, donde trabajó en reciclaje y fue víctima de un atentado. La revelación llega tras ganar la batalla legal que le permite usar el apellido Orosco en su carrera artística.

De Comas a Miraflores

Bill Orosco, de 24 años, ha vivido una transformación radical en los últimos años. De haber trabajado como reciclador, vendedor ambulante y obrero de construcción, hoy es una joven promesa de la música tropical que ya se codea con el éxito.

Y aunque su camino no ha sido fácil, el cantante aseguró que todo cambió cuando un video suyo cantando se volvió viral en TikTok. Ese clip, grabado por un familiar, lo lanzó a la fama y desde entonces no ha parado de trabajar en su carrera.

Bill Orosco abrió las puertas de su nuevo departamento en Miraflores y dejó que las cámaras captaran su nueva realidad, en un informe exclusivo del programa Magaly TV, La Firme.

En las imágenes se le ve en su habitación, donde mostró con orgullo su colección de relojes —incluyendo un Rolex que recibió como obsequio— y perfumes de marcas como Paco Rabanne y Jean-Paul Gaultier.

"Este Rolex fue un regalo. No sabría decirte cuánto costó, pero me lo dieron con mucho cariño", comentó entre risas, sin ocultar su entusiasmo por los lujos que ahora puede permitirse.

Pero también recordó que esta mudanza fue más por necesidad que por lujo. "Si fuera solo, yo me quedaría en Comas. No soy solo, tengo mis hermanos y dije: ellos tampoco pueden pasar por esta situación, así que me los traigo conmigo", explicó, en referencia al atentado que sufrió por extorsión en Collique, lo que lo obligó a dejar su antiguo barrio.

Triunfo legal frente a Deyvis Orosco

Además de sus logros personales, Bill Orosco también celebró un importante paso en su carrera artística: el fallo a su favor en la disputa legal contra su primo, Deyvis Orosco.

Todo empezó cuando Deyvis le envió una carta notarial exigiéndole que dejara de usar el apellido Orosco en los escenarios, así como de interpretar los temas del fallecido Johnny Orosco, líder del Grupo Néctar y tío de Bill.

Pero el joven cantante no se quedó de brazos cruzados y llevó el caso a Indecopi, que finalmente resolvió que sí puede usar legalmente el apellido Orosco en su carrera musical. Con esta decisión, Bill se siente más respaldado que nunca para seguir rindiendo homenaje al legado musical de su familia.

