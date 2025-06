Esposa de de Lucho Barrunto borra a Pamela López de su vida y le exige eliminar fotos juntas

06/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

De amigas inseparables a declararse la guerra. La esposa de Lucho Barrunto rompió palitos con Pamela López y fue directa al grano: le pidió que borre todas las fotos juntas, pues, según sus palabras, ya le regaló los vestidos y no quiere saber más de ella.

Itamar Menjívar borra a Pamela López de su vida

Lo que parecía una amistad firme y duradera terminó en dardos y pullas públicas. Itamar Menjívar, la esposa del conocido empresario gastronómico Lucho Barrunto, hizo un llamado directo y sin filtros a Pamela López, con quien compartía salidas, fotos, eventos y hasta ropa.

Todo quedó atrás. Ahora Itamar Menjívar le exige borrar cada foto donde aparezcan juntas y asegura que no quiere verla ni en pintura.

Este peculiar pedido lo hizo en una conexión en vivo con Kurt Villavicencio en su programa Todo se filtra, mientras entrevistaban a su esposo. Aunque Lucho Barrunto era el invitado central, fue Itamar Menjívar quien se robó el show con su sorpresiva intervención.

"Me están dando una información de último minuto... Me dicen que Itamar hace un pedido público a Pamela López (...) Pide Itamar, la esposa de Luchito, que borres todas las fotos donde apareces con ella", informó Metiche con su estilo característico.

Y por si fuera poco, también respondió sobre los vestidos que alguna vez le prestó a Pamela López: "Ya se los regalé", dijo con una sonrisa irónica. Está clarísimo que para ella, ese capítulo ya está cerrado.

La respuesta de Pamela López

Como era de esperarse, Pamela López no se quedó callada. Cuando fue abordada por las cámaras del programa Magaly TV, La Firme en su discoteca, la aún esposa de Christian Cueva no dudó en responder con todo. Aseguró que no entendía el drama de Itamar y la llamó "loca".

"Que te muestre las pruebas. ¿Itamar qué, cómo se apellida? Estoy un poco confundida, porque a veces es Orellana, a veces Menjívar. Yo supe que se casó antes por papeles (...) yo no tengo amigas traicioneras", soltó Pamela sin pelos en la lengua, dejando en claro que no le afecta lo dicho por su examiga.

Y eso no fue todo. Recordemos que Itamar también acusó a Pamela de querer igualarse con ella en cuanto a compras de lujo. Aseguró que cada vez que ella se compraba una bolsa de marca, la esposa de Cueva se apresuraba a conseguir una parecida.

Así, la esposa de Lucho Barrunto dejó en claro que ya no hay vuelta atrás en su relación con Pamela López. Tras pedirle que elimine las fotos juntas y afirmar que ya le regaló sus vestidos, todo indica que la borró por completo de su vida y no piensa retomar esa amistad.