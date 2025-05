Haydée Raymundo denuncia que Max Castro usa sus temas sin permiso: "¿Por qué robas y monetizas mis canciones?"

17/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Con el conflicto entre Leslie Shaw y otros músicos por los derechos del tema 'Hay niveles' aún fresco, una nueva controversia ha salido a la luz, esta vez en el mundo del folklore andino. La cantante Haydée Raymundo denunció al ayacuchano Max Castro por usar sus pistas musicales sin autorización.

Denuncia contra Max Castro

En el programa 'Todo se filtra', Haydée Raymundo no tuvo filtro y dijo: "Esto no viene de ahora. No es solo una canción, sino son varias, las cuales desde el 2013 él viene trabajando con mis obras musicales (...) Yo a veces dejaba (que lo utilicen) porque también son artistas (...) Nunca me ha pedido permiso".

Según comentó, no tenía inconveniente en que otros artistas canten sus obras, siempre y cuando lo hagan con autorización. Como ejemplo puso a Dina Páucar, quien sí le solicitó autorización y ahora canta sus temas con total formalidad.

"Por supuesto (hubiese autorizado). Te pongo el caso de Dina Páucar, quien ha grabado mis obras musicales. Ella me ha llamado gentilmente y educadamente, y se lo he concedido", expresó Haydée Raymundo.

Según Haydée Raymundo, Max Castro no solo ha cantado varias de sus canciones en vivo, sino que también ha hecho nuevas versiones, alterando algunas letras y colgándolas en plataformas de streaming. Todo esto le estaría generando ingresos, mientras ella no ha visto ni un sol ni una mención.

Haydée Raymundo enfrenta a Max Castro

No contenta con solo alzar su voz públicamente, Haydée Raymundo también difundió un polémico audio en el que le reclama con firmeza a Max Castro, dejando clara su molestia por el uso indebido de sus temas.

"¿Qué te pasa? Encima que me robas, encima que haces tantas cosas indebidas. ¿Cómo es posible? ¡¿Eres decente?! De decencia no tienes nada. Yo vivo de mi trabajo. ¿Dónde están tus valores? ¿Por qué robaste entonces? ¿Por qué robas? ¿Por qué te monetizas mis canciones?", se le escucha reclamar con indignación a Raymundo.

A la ola de reclamos, el cantante ayacuchano Max Castro respondió apenas con un "No es así, señora Haydée", sin mostrar disposición alguna para aclarar ni arreglar nada.

No cabe duda que Haydée Raymundo no parará hasta Max Castro le pida formalmente cantar sus temas. La cantante ha dejado claro que está dispuesta a defender sus derechos y exige que se respete su trabajo, dejando en evidencia la falta de comunicación y permiso en el uso de sus canciones.