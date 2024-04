¡Fin del misterio! Marcelo Tinelli rompe su silencio y confirma estado de su relación con Milett Figueroa

La relación de Millet Figueroa y Marcelo Tinelli ha estado en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas, debido a que una amiga del conductor argentino aseguro que el romance entre ellos había terminado. Sin embargo, Marcelo ha regresado a Argentina después de dos semanas en Europa y habló sobre las especulaciones que la prensa de su país ha generado en torno a su vida amorosa.

El famoso conductor de bailando habló con el programa LAM y fue muy claro al decir que su relación con la modelo peruana está más fuerte que nunca, restando importancia a los comentarios que circulan en redes sociales.

"Yo no sé si las chicas no creen, Yanina no cree no solo en lo de Milett, no cree en nada, para qué me pregunta entonces. Que no me crea.", agregó Tinelli.