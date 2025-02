¿Igualitas? Azucena Calvay confiesa que es COMPARADA con Yahaira Plasencia: "Me lo han dicho"

Azucena Calvay tuvo una amena conversación con Exitosa, en donde contó parte de su vida personal y su carrera como cantante. La intérprete del tema 'Dejar de amarte' reveló que, al haber incursionado en el género salsa, muchos de sus fanáticos la han comparado nada menos que con Yahaira Plasencia.

Durante el programa Contra el Tráfico, Ricardo Rondón, conductor de Exitosa, le preguntó si ella, al empezar su carrera musical, había pensado cantar únicamente cumbia o acaso tenía en mente adentrarse en otros géneros. En respuesta, Azucena confesó que al iniciar como solista, se 'recurseaba' en algunos eventos, e interpretaba canciones en distintos estilos.

Ante tal afirmación, Rondón no tardó en reaccionar y le preguntó si acaso era consciente de que su timbre de voz y su aspecto físico era algo similar al de la cantante de salsa, Yahaira Plasencia. Sonriente, la Calvay admitió que sí, y que muchos de sus seguidores en las redes sociales y eventos ya le habían dicho eso.

En otro momento de la entrevista, la artista reveló que ya le faltaba poco para culminar sus estudios profesionales en Medicina Humana. Sorprendido por ello, Ricardo Rondón le consultó si acaso cuando termine de estudiar, se dedicaría exclusivamente a su profesión, por lo que Azucena reveló que sí ejercería como médica.

"Tengo muchas metas en mente que no lo digo porque a veces no se cumplen. Pero sí pienso ejercer la medicina. Mis padres siempre me han inculcado en el estudio, porque cuando uno ve dinero piensa en no estudiar. Pero mis padres me dijeron que me pusiera a estudiar porque tenía que tener un as bajo la manga. Estoy agradecida con ellos", puntualizó.