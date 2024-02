Magaly Medina desconcertada por posible reconciliación entre Pamela López y Christian Cueva

Durante la emisión del programa 'Magaly Tv, La Firme' el pasado 20 de febrero, la conductora Magaly Medina no tuvo reparos al abordar el tema de la reciente llegada de Pamela López a Europa, tras el escandaloso episodio de infidelidad protagonizado por su esposo, Christian Cueva.

En la última emisión de 'Magaly TV La Firme', Medina presentó nuevas imágenes de Pamela en el aeropuerto, donde abordó un vuelo con destino a Francia y luego a Ginebra. Además, criticó el supuesto modo económico de viajar de López, sugiriendo que su esposo podría haber pagado el pasaje.

Según Magaly Medina, quedó perpleja ante la decisión inesperada de Pamela López de viajar al continente europeo. Expresó su decepción por el esfuerzo tanto de ella como de su equipo para brindar apoyo a la aún esposa del futbolista Christian Cueva en el inicio del proceso de divorcio.

"Ella ha sido una de las personas a la que más hemos apoyado, particularmente he tenido muchas conversaciones con ella. Pero no soy psicóloga, terapista ni coach; no estoy en capacidad obvia para dar consejos médicos a alguien, pero puedo hablar con base en mi experiencia y cosas que pueden hacer bien o mal", dijo en un inicio Magaly.