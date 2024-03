¿Brunella Horna será mamá por segunda vez? Edson Dávila sorprende con peculiar revelación

Brunella Horna vuelve a ser el centro de atención tras una inesperada acción de su compañero de conducción, Edson Dávila, quien alertó a todos sus seguidores de que podría estar en la dulce espera por segunda vez.

Tras celebrar su cumpleaños número 27 junto a su esposo Richard Acuña, con una romántica sorpresa en su casa con un camino de rosas blancas y rojas, el pasado 6 de marzo, esta vez fue el turno de sus amigos del programa 'América Hoy', quienes le cantaron y compraron una tortita con una figura de ella y su pequeño bebé Alessio.

Como se recuerda, su primer bebé nació el 24 de noviembre del 2023 y dio alegría a toda la familia de 'Baby Bru', quien no duda en compartir imágenes y videos de su felicidad en redes sociales.

Toda la celebración en el set del magazine iba de forma tranquila y amena hasta que el popular 'Giselo' dejó impresionado a más de uno de sus seguidores tras posar junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y colocar una de sus manos sobre el vientre de Brunella en forma de un abrazo, hecho que captó la atención de todos en la farándula nacional. La escena fue compartida por la hija de Gisela Valcárcel en su historia de Instagram.

Edson Dávila causa alarma de un posible embarazo de Brunella Horna.

Ante los rumores de que estaría nuevamente embarazada de Richard Acuña, Brunella decidió romper su silencio y dar a conocer qué pasa actualmente en su relación con el empresario y político peruano, así como si en sus planes está la idea de agrandar la familia pronto.

"Mi espalda ya no la siento, la siento rota en mil pedazos. Me ha tocado un bebito al que le cuesta mucho dormir, pero ahí estamos Richard y yo dándonos la mano en la madrugada. Pensar en otro bebé por ahora, no hay forma", comentó 'Baby Bru' para 'Más Espectáculos', dejando en claro que no se convertirá en madre otra vez en base a su experiencia con su primogénito.