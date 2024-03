Brunella Horna cree que Pamela López volverá con Christian Cueva tras disculpas públicas: "Se va a dar"

07/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva sorprendió en los últimos días con una publicación que realizó, en redes sociales, donde le volvió a pedir disculpas a Pamela López, luego del escándalo de infidelidad que protagonizó. Tras ello, Brunella Horna sorprendió con una revelación que hizo después de conversar con la esposa del popular 'Aladino'.

La conductora de 'América Hoy', se refirió al comunicado que emitió el futbolista y deslizó que podría obtener el perdón de su esposa. Según mencionó, López priorizaría a su familia y se podría dar una reconciliación.

¿Se reconciliarán?

Brunela resaltó que, inicialmente, mantuvo comunicación con la esposa de Christian Cueva, sin embargo, ahora último, Pamela López ha preferido no responderle los mensajes.

"La verdad ya no he tenido comunicación, respeto el espacio que ella se está dando como mujer. Definitivamente, haberse enterado todo esto y que haya sido público afecta el tema emocional, la familia. Sé que se está dando su tiempo, se ha alejado del Perú para estar con sus amigas, reconstruirse una misma. Es necesario, a veces", indicó.

No obstante, fue consultada por si cree que Pamela López dará su brazo a torcer después de estas disculpas públicas y le dará otra oportunidad a Christian Cueva, Brunella Horna respondió de forma afirmativa.

"Por lo que tengo entendido no (se han reconciliado), pero nadie sabe qué puede pasar. Al final es una decisión que ellos van a tomar. Yo pienso que sí se va a dar, pero no me gustaría. Bueno, el tiempo lo dirá" , sentenció.

El comunicado de Christian Cueva

En el comunicado que emitió Christian Cueva, expresa su arrepentimiento por los errores que cometió durante su relación con Pamela López y reflexionó al respecto. El futbolista aseguró que está dispuesto a recuperar a su familia y enmendar todo el daño causado.

"Después de tanto tiempo, paso por aquí más calmado (...) para pedir perdón a mi familia, a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mí y fui egoísta al no escucharla. Fuiste tú la que me decía mis verdades y no las quería escuchar. Perdón por todo eso y todas las cosas que cometí y te herí", dijo el deportista, quien tuvo un romance extramatrimonial con Pamela Franco.

Como se mencionó, hasta el momento no se sabe si Christian Cueva logrará obtener el perdón de su esposa, luego de haberle sido infiel con algunas figuras de la farándula. Sin embargo, Brunella Horna deslizó que la pareja podría reconciliarse.