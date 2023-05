Carlos Alcántara hace desplante a Henry Spencer: "No tengo nada que hablar contigo"

Carlos Alcántara ha vuelto a encender el debate en rede sociales después que se publicara un video donde hace un desplante al youtuber Henry Spencer, pues se negó a ser entrevistado debido a que tendría un resentimiento del pasado con el famoso influencer.

Todo ocurrió cuando el popular 'Cachín' asistió a la conferencia de prensa de la radionovela "La china Hereje", que es dirigida por su amiga y actriz, Melania Urbina. Es aquí donde Herny trata de obtener alguna declaración de Carlos, pero este responde con un fuerte mensaje.

Esto dejó atónito al comunicador Herny Spencer, quien realmente se llama Luis Carlos Burneo, pues el actor que interpretaba a "Machín" en la serie "Pataclaún" se estaba tomando fotos con todos, mientas él esperaba su momento para obtener alguna declaración.

Tras el desaire que Carlos le hizo a Luis Burneo, solo atinó a seguir caminando entre las personas y dirigirse a otro ambiente para no tener contacto alguno con el conocido personaje de redes sociales.

¿Qué pasó entre Carlos Alcántara y Henry Spencer?

En febrero de 2023, ocurrió un malentendido entre Carlos Alcántara y Henry Spencer durante la alfombra roja de la película peruana "Asu mare: los amigos", dirigida por Alcántara.

Durante una entrevista, 'Cachín' admitió de manera sincera que había dirigido la película viendo tutoriales, por lo que esta declaración se volvió viral rápidamente en las redes sociales y generó críticas por parte de muchos usuarios.

Al parecer, el actor de "Pataclaun" creyó que Luis Carlos Burneo había tenido intenciones maliciosas al compartir solo un fragmento de la conversación en lugar de la entrevista completa, donde explicaba el contexto de sus palabras.

Henry Spencer trató de disculparse con Carlos Alcántara

En una entrevista que el youtuber concedió a Jorge Talavera, reveló que ha tratado de comunicarse con Alcántara para ofrecerle explicaciones sobre el video que lo dejó mal parado.

"Me da mucha pena. Yo he hecho esfuerzos tremendos con amigos cercanos y gente intermediaria, para conversar con Carlos. No quiere conversar conmigo. Ni siquiera para entrevistarlo decirle 'oye, Carlos, quiero explicarte que he ido a tu alfombra a ironizar sobre un tema que era tendencia'" declaró.