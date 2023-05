¿Wendy Ramos lleva más de 30 años casada con Carlos Carlín? Esto es lo que se sabe

Wendy Ramos, al igual que muchas personas, utilizó una aplicación de inteligencia artificial llamada ChatGPT para buscar información sobre su vida. Sin embargo, quedó sorprendida al ver que la descripción indicaba que estaba casada con Carlos Carlín.

Wendy Ramos es una actriz muy popular en Perú debido al éxito que ha tenido en diversas producciones. Se hizo famosa a finales de los años 90 e inicios de los años 2000 por su papel en el programa de televisión "Pataclaun", donde interpretó a 'Wendy Janet'.

Recientemente, Wendy Ramos hizo una publicación divertida en sus redes sociales sobre un detalle que ocurrió en uno de los episodios de esta serie. Si quieres conocer más detalles, sigue leyendo.

Gracias a una aplicación de inteligencia artificial llamada ChatGPT, Wendy Ramos descubrió que estaba casada con Carlos Carlín desde los años 90, lo cual generó una divertida publicación en sus redes sociales.

¿Wendy Ramos está casada con Carlos Carlín?

Y para seguir con la situación confusa, Wendy Ramos compartió en sus redes sociales un clip de "Pataclaun" en el que aparece firmando su acta matrimonial con su compañero de reparto en el programa.

"Mira cómo me vengo a enterar de que estoy casada con Carlos Carlín. Ni cuenta me di", escribió en su publicación.

En noviembre de 2022, durante una entrevista con un medio local, Wendy Ramos habló sobre sus próximos proyectos y reflexionó sobre su carrera hasta el momento. La actriz expresó su nostalgia por hacer clown, ya que siente que es una forma de escape para ella.

"Me fui por otro lado y extraño hacer clown. O sea, necesito ese lado de jugar, de ser más vulnerable, de no estar tan en control de la situación, de dejarme llevar", indicó Wendy Ramos.

Durante el avant premiere de la película peruana "El año del tigre", Wendy Ramos, quien forma parte del elenco, se reunió con Carlos Alcántara y Gonzalo Torres, mostrándose muy contentos en el encuentro.

Wendy, recordada por su papel en "Pataclaun", compartió pantalla con Carlos Alcántara en esta nueva producción.

"Fue todo una superexperiencia. Luego, al ver la película, yo me quedé superenganchada con la historia, por más que ya la había leído", declaró Wendy Ramos.

"Yo quería hacer una porno, pero no me han llamado", dijo la popular Wendy Jeannette, claramente, bromeando sobre el tema, aunque más adelante comentó que sí tuvo una propuesta indecente.

"Me han llamado y (me dijeron) 'Para que salgas bañándote, desnuda' y yo (dije) 'No, gracias'", comentó la creadora de Bola Roja.