Carlos Cacho teme por la vida de 'Chibolín' en la cárcel: "Cualquier cosa le puede pasar"

23/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, Carlos Cacho se pronunció sobre la actual situación de Andrés Hurtado 'Chibolín', quien afronta una prisión preventiva por 18 meses. El destacado maquillador y estilista de la farándula indicó que el presentador de tv podría estar en peligro durante su estadía en la cárcel, y teme que algo pueda pasarle a su vida.

Cacho asegura que 'Chibolín' está en peligro

En declaraciones para la prensa, Cacho manifestó sentirse preocupado por quien considera su amigo. Debido a que el propio humorista pidió no ser visitado por sus allegados, el maquillador indicó que no ha podido contactarlo; no obstante, sabe por experiencia propia que no es fácil estar tras las rejas.

"Es un señor, hay que velar por su salud y por su integridad. Yo pienso que sí, su vida está en riesgo, hay que cuidarlo mucho, protegerlo. Cualquier cosa le puede pasar, yo siento que él está corriendo riesgo", indicó con suma inquietud.

Lo expresado por el estilista podría generar cierta alerta entre los seres queridos de 'Chibolín', quienes hasta el momento no han podido visitarlo debido al pedido explícito que hizo desde el penal de Lurigancho, donde se encuentra recluido. En esa línea, Cacho aseguró que lamenta no poder verlo, porque sabe lo difícil que es estar solo en prisión. "Duele porque yo lo viví en carne propia", indicó.

No obstante, también reiteró su discrepancia con aquellas personas que, tras lo ocurrido, niegan su amistad con Hurtado, y prefieren hacerse de la vista gorda. " La gente voltea a otro lado, se hace la loca . Me parece terrible. Pero cada quién con su cargo de conciencia", enfatizó.

Pide a las hijas de Hurtado no venir a Perú

Durante sus diálogo con los medios, Cacho fue consultado por las hijas de Andrés, Josetty y Génnesis Hurtado, quienes actualmente radican en Estados Unidos y se han mantenido al margen de la situación legal de su padre. "Ellas están tranquilas, pero preocupadas obviamente ", aseguró al respecto.

Sin embargo, sugirió que ambas deberían quedarse en tierras gringas, a fin de evitar que su padre se preocupe aún más y pueda poner en riesgo su salud. Asimismo, indicó que no tendrían porqué hacerlo, afirmando que ellas no figuran en las investigaciones.

"Mi manera de pensar es que ellas no vengan, porque si lo hacen, van a alterar más a Andrés. Si sus hijas llegan al país, será otro problema. ¿Para qué? Creo que ahora alteraría este maremoto de información. Ellas no están en el expediente", sentenció.

De esta manera, Carlos Cacho se pronunció sobre el su amigo Andrés Hurtado 'Chibolín', indicando que teme por su vida mientras se encuentre en prisión, y que espera puedan protegerlo del peligro que corre.