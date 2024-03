¿Celosa? Romina Gachoy rompe su silencio y aclara polémica con Samantha Batallanos

18/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Esta mañana, Ethel Pozo sorprendió a todos al exponer a Jean Paul Santa María y revelar que se habría negado a bailar con Samanta Batallanos, por una supuesta prohibición de Romina Gachoy.

"En la revancha quedan que Edson bailaba con Leysi Suárez y Jean Paul le tocaba con Samantha Batallanos. Termina el programa y Jean Paul le dice a papá Armando: " yo no puedo bailar con Samantha Batallanos (...) Es porque Romina no quiere ", reveló durante el programa.

Ante estas fuertes declaraciones, la modelo uruguaya no se quedó callada y salió al frente para acabar con las especulaciones, ¿Qué dijo?

Romina Gachoy habla de Samantha Batallanos

En medio de una conversación para el programa 'Todo se filtra', Romina Gachoy aclaró que no tiene ningún problema con la modelo Samantha Batallanos y aseguró que la negativa de Jean Paul Santa María se debe a un tema netamente profesional.

"Jean Paul no quería bailar con Samantha porque me dijo que ella no bailaba, él es una persona muy perfeccionista con el tema del baile, el otro día él bailó con una bailarina, bailó con una bailarina profesional, incluso le propusieron que baile conmigo y dijo que no", explicó la uruguaya.

Además, la modelo mencionó que la prensa ha tomado las especulaciones para generar controversia. "Creo que han agarrado esto para generar show y yo lo entiendo porque esto es tele, entiendo que la controversia genera pero no es real" , acotó Romina Gachoy.

No tiene problemas con Samantha

Aparte de ello, la modelo uruguaya aseguró que no tiene ningún problema con Samantha Batallanos y resaltó que no es una mujer celosa, por lo que no tendría que hacerle ese tipo de 'prohibiciones' al padre de sus hijos. Asimismo, mencionó que tiene pensado conversar con la reina de belleza para aclarar cualquier tipo de mal entendido que se haya generado por esta polémica.

"Soy muy fresh, entonces que se genere un conflicto de algo así... entiendo que quieran pintarme como la patrona, pero tóxica e insegura no, soy lo opuesto a eso. Hoy pienso hablar con Samantha, le voy a explicar, pobre Sami, qué culpa tendrá ella, le voy a explicar, ella no nos ha hecho nada a nosotros ", concluyó la uruguaya.

Como se mencionó, Romina Gachoy decidió poner fin a las especulaciones y aclarar el supuesto 'malentendido' con Samantha Batallanos. La modelo aseguró que no tiene ningún problema con la expareja de Jonathan Maicelo.