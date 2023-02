César Vega anunció su retiro temporal de la música tras protagonizar escándalo

26/02/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante de Salsa, César Vega, anunció su retiro temporal de la música a través de su cuenta oficial de Facebook, luego de ser detenido por la policía por ser detenido en estado de ebriedad por las calles de Miraflores. Cabe señalar que, este informe fue difundido por el programa de Magaly Medina.

"Muchas gracias por todo querida música, jamás pensé separarme de ti pero estoy seguro que nos veremos pronto. Gracias por todo mi gente, que siga vivienda la SALSA", publicó el cantante Vega en su cuenta de Facebook.

Cabe señalar que, a través de su cuenta de Twitter, el cantante Vega asumió su responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas a sus familiares, amigos y seguidores por medio de las redes sociales. En esa línea, indicó que asumirá las consecuencias de su "error".

"Hay veces en la vida donde uno la pasa mal, pierde un poco el rumbo y comete errores, yo cometí uno del cual me arrepiento. Mi juventud, mi inexperiencia y mi irresponsabilidad me jugaron una mala pasada y no busco excusa alguna para remediarlo, al contrario, estuve siempre dispuesto a afrontar cada uno de mis errores desde que decidí ser cantante o como algunos me llaman "un personaje público"", publicó el cantante César Vega en su cuenta de Instagram.

"Quiero empezar pidiendo perdón a mi familia, la cual no tiene la culpa de mis acciones y tampoco de mis decisiones, a mis pocos amigos de los cuales he recibido el apoyo moral, a mis seguidores porque a pesar del error que cometí siguen manteniéndome fuerte y a todo aquel que lee este mensaje expresarles mi más sinceras disculpas por este momento y por las imágenes que ustedes vieron en pantalla", añadió.