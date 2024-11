Selección peruana lanza DARDO tras convocatoria de Vidal para 'clásico': "Aquí no tenemos reyes"

Recientemente, la selección peruana de fútbol compartió una fotografía de sus jugadores, quienes ya se encuentran calentando de cara al compromiso contra Chile. El 'clásico del Pacífico' reviva las esperanzas de Perú en su intento por alcanzar un cupo para el Mundial 2026. No obstante, la 'blanquirroja' no desaprovechó la oportunidad para lanzarle un fuerte dardo a su contrincante.

En sus redes sociales, la selección dirigida por Jorge Fossati compartió una serie de postales en donde se ven a los convocados para los próximos partidos por las Eliminatorias. En dos fotografías, jugadores como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Andy Polo, Piero Quispe, Alex Valera, Edison Flores, entre otros, sonrieron ante la cámara.

No obstante, un detalle en particular llamó mucho la atención. La publicación cuenta con una descripción bastante peculiar, cuyo mensaje calentaría el escenario ante el próximo encuentro contra 'La Roja'. "Aquí no tenemos reyes. La Bicolor es una familia. Nos vemos en el monumental", se lee en el post, con el hashtag 'Un sentimiento que nos une'.