Christian Cueva y Pamela Franco estrenarían nueva canción: "Me maldicen por darte mi amor"

Christian Cueva y Pamela Franco minimizarían las críticas en su contra tras las recientes confesiones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' y estarían listos para lanzar un nuevo tema musical, según el programa de Magaly Medina.

En la última edición del programa 'Magaly TV: La Firme' se dio a conocer que luego de que Pamela López diera a conocer que Christian Cueva decidió viajar con Pamela Franco cuando ella daba a luz e incluso vivía más pendiente en la cumbiambera que en la salud de uno de sus hijos, el 'pelotero' sería el protagonista de un nuevo videoclip del "amor de su vida".

Magaly Medina reveló que los extractos de estos videos que saldría a la luz este jueves 13 de marzo sería en respuesta a las críticas que la pareja vendría recibiendo, no solo por su relación, sino porque la cantante peruana sigue junto a 'Cuevita', a pesar de que un nuevo escándalo lo deja mal parado: los presuntos chats que lo vinculan con 'La Faraona' Marisol.

A su vez, la popular 'Urraca' señaló que el tema sería un cover del famoso bolero titulado 'Escándalo' que sería de la composición original de Rubén Fuentes y Rafael Cárdenas: "Quién se presta para estar como protagonista principal del videoclip que grabaron, ¿quién? Nada menos que Christian Cueva. Ahora le encanta estar ahí", agregó Magaly.