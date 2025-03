¿Pamela Franco pide a Cueva demandar a Pamela López tras confesiones en El Valor de la Verdad?: "Le corresponde"

Pamela Franco resaltó la posibilidad de demandar a Pamela López por las confesiones que realizó en el programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV). La cantante también señaló si es que Christian Cueva le seguiría sus pasos o no de tomar acciones legales contra la madre de sus hijos.

Pamela López sorprendió a todos al revelar detalles impactantes en 'EVDLV' de lo que fue su relación con Christian Cueva, en especial los presuntos casos de infidelidad del futbolista con otros personajes de la farándula como Melissa Klug y con quien actualmente es su pareja Pamela Franco. Sin embargo, lo que generó mayor polémica fue cuando respondió con un sí a la pregunta de si Janet Barboza le señaló que la "amante de Cuevita" había perdido un hijo suyo.

Fue esa última confesión lo que desencadenó la molestia de la cumbiambera, ya que exigió a Janet Barboza muestre las pruebas que corroboren que tuvo una pérdida o caso contrario pensaría en la posibilidad de tomar acciones legales, no solo contra ella sino también contra Pamela López.

En diálogo con 'Expreso', Pamela Franco fue consultada si llegaría a juicio por las confesiones de la expareja de Christian Cueva, pero ella atinó a decir que en su debido momento "verá lo que hace con todas las cosas que ha dicho ahí". Del mismo modo, se le preguntó si el popular 'Aladino' también pensaría en demandar o no a la madre de sus hijos.

Pamela Franco también señaló que no se sintió afectada por todo lo que se dijo de ella en el temido sillón rojo de 'EVDLV', todo lo contrario, se siente tranquila porque "está acostumbrada que hablen cualquier cosa de ella".

Sin embargo, como se recuerda, no es la primera vez que la cantante peruana se expresa en el tema, ya que en el podcast 'Doble Sentido' no dudó en mostrar su cansancio de ser señalada como "la manzana de la discordia" y de que se le acuse de ser la culpable del fin del matrimonio de Cueva con Pamela López.

"Mira, yo no me siento víctima, soy una persona grande, asumo las consecuencias de mis actos, tampoco he querido contar las cosas cómo han sucedido desde el comienzo y creo que ya no viene al caso, pero a mí lo que sí me incomoda de todos los medios es que a mí me echen la culpa de una ruptura que no fue por mi culpa", indicó.