Christian Cueva protagoniza INESPERADA escena tras visitar a su hijo sin permiso de Pamela López

Christian Cueva reaparece en redes sociales celebrando con Pamela Franco tras la polémica denuncia de su expareja, Pamela López, de haber visitado a su hijo en el colegio sin su consentimiento.

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva parece que nunca cesará, ya que como se recuerda, el día de ayer, jueves 5 de junio, la trujillana arremetió contra su expareja por haber ido a ver a su pequeño hijo a su centro educativo sin haberle avisado anticipadamente, alegando que la situación causó malestar y confusión en el menor.

"El día de ayer se hizo una visita inesperada en el colegio de mis hijos, la cual no estoy de acuerdo (...) Hoy aparece sin previo aviso. (...) Mi hijo llegó a contarme súper nervioso, con mucho miedo. Me hacía preguntas. Me decía: 'Le tengo mucho miedo de preguntar a mi papá por qué se fue, por qué esto", indicó la influencer a 'América Espectáculos'.