¿Christian Cueva y Rosángela Espinoza también tuvieron 'affaire'? Esto respondió la modelo

Christian Cueva continúa en medio de la polémica debido a su relación clandestina con Pamela Franco. Sin embargo, parece que, además de ella, existen otras mujeres que también habrían estado vinculadas a él como es el caso de la modelo, Rosángela Espinoza ¿Será cierto?

La ex chica reality ha tenido en su haber algunas aventuras románticas que han estallado en la televisión peruana, como su romance con 'Zumba' y posteriormente con el popular 'Carloncho'.

No obstante, en el año 2019, la influencer fue relacionada con el afamado 'Aladino' y, como era de esperarse, los reporteros de 'Magaly TV, La Firme' fueron a su encuentro para consultarle al respecto.

Ante este escenario, Rosángela no dudo en responder sobre ello y aclarar que nunca mantuvo una relación con el futbolista, por el contrario, aclaró que él quería conocerla pero que, esta situación, no trascendió.

"Ya empiezas con eso, no hay nada, no sé qué ha pasado, no entiendo por qué han sacado esos titulares, no hay pruebas, no entiendo por qué me vinculan con los jugadores. Estamos hablando en el año 2016, no pueden especular cosas que en la actualidad no hay y antes menos (...) Él quería conocerme, eso fue lo que pasó. Me apoyó en El Gran Show cuando estaba en sentencia", expresó para el programa de Magaly Medina.