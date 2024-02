¡Se fue con todo! Magaly Medina destruye a Christian Cueva y afirma que "tiene fama de borracho"

Christian Cueva se encuentra en medio del escándalo debido a las declaraciones de Pamela Franco, quien confirmó que, durante el año 2018, ambos se vincularon clandestinamente. En ese sentido, Magaly Medina no dudó en arremeter contra el futbolista por serle infiel a la madre de sus hijos.

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora compartió un informe en el que se explicó cronológicamente la situación que atraviesa el popular 'Aladino' debido a sus constantes infidelidades a su esposa Pamela López.

Al termino de ello, la 'Urraca' se tomó unos minutos para enviarle un duro mensaje al futbolista, afirmando que con los años no solo se ha ganado la fama de mentiroso por haber engañado en más de una ocasión a su esposa sino que muchos saben que tiene "fama de borracho".

Asimismo, se cuestionó acerca de cómo es que los equipos donde estuvo Cueva toleraron sus actitudes relacionadas a la bebida, dejando entrever que en el deporte del balompié, pero sobre todo en Perú, existe una 'tradición de borrachos', por lo que no dudó en mandarlos a terapia para superar su alcoholismo.

El seleccionado nacional utilizó sus redes sociales para pronunciarse respecto a la relación extramatrimonial que formó con Pamela Franco, dejando en claro que fue una situación errónea para él.

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor", se lee en su reciente comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram.