Jenko del Río revela que Christian Domínguez "intentó meterse al cuarto de Paloma Fiuza a la fuerza"

Jenko del Río estuvo como invitado del programa de YouTube de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, "Com FM", y sorprendió al revelar una anécdota que vivió su exesposa Paoloma Fiuza con Christian Domínguez. De acuerdo con lo mencionado por el ex chico reality, el cumbiambero intentó meterse a la habitación de la brasileña.

La confesión de Jenko del Río

El polémico Jenko del Río participó de la última edición de "Com FM", programa virtual conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida. En un momento de la entrevista, el exesposo de Paloma Fiuza reveló cómo empezó su enemistad con Christian Domínguez.

"Él que sentí que me traicionó de verdad, no tengo nada contra él ahora, si yo lo veo lo saludo, pero fue Christian Domínguez. Él sentí que me traicionó, porque yo lo conocía a él desde antes, desde el gimnasio, y era mi pata", iniciò Jenko.

"Justo estaba saliendo con mi exesposa, con Paloma Fiuza. Hubo un reto que esposaron a Christian y Pantera en el departamento de Paloma, porque ese departamento era alquilado por el canal. Él sabía que yo salía con ella", continuó.

Y aunque Jenko del Río intentó no entrar en detalles, terminó confesando que Paloma Fiuza acudió a él para pedirle ayuda.

"No voy a dar muchos detalles, pero Paloma me llama, me dice, '¿puedo ir a tu casa?'. Le pregunto, qué ha pasado. Me dice, 'no es que acá me han molestado'. No me quería decir. Lo que estoy contando es tal cual ella me lo contó".

"Me dijo 'Christian (Domínguez) se ha querido meter a mi cuarto y lo he empujado'. Y yo sí le creo a Paloma (Fiuza)... 'Me voy a tu departamento, me voy a quedar, porque están tomando acá'", reveló.

Jenko del Río encara a Christian Domínguez

Luego de que Paloma Fiuza le confesó a Jenko del Río que Christian Domínguez intentó meterse a su habitación, el ex chico reality contó que encaró al cumbiambero y lo citó para un enfrentamiento a golpes; sin embargo la confrontación nunca se dio.

"Yo me encendí, agarré mi carro, le dije, voy ahorita, voy para tu casa... Me llama después y me dice 'No puedo ir a tu casa porque tengo mi plata acá, ya hablé con los de producción'... Se quedó ahí, al día siguiente voy a ver qué ha pasado".