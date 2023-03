10/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo debutó en el mundo de la actuación. La hija de Gisela Valcárcel apareció en la serie de América Televisión "Maricucha 2". Sin embargo, su desempeño actoral ha sido muy cuestionado por los televidentes y diferentes personajes públicos. Tal es el caso de Magaly Medina, quien aseguró que no lo hizo bien pese de que se ha preparado.

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo

Fiel a su estilo, Magaly Medina criticó la actuación de la hija de su eterna enemiga, Gisela Valcárcel, Ethel Pozo. La popular 'Urraca' también tuvo fuertes comentarios sobre el desempeño actoral de Christian Domínguez en la serie "Maricucha 2": "Hay mucho que rebanar todavía. Ese niño le puede dar lecciones de actuación a ella y Cristhian Domínguez, se los come vivos".

Asimismo, Medina Vela cuestionó la vestimenta de Ethel Pozo. "Pobrecita, quien le hace los vestidos para que aparezca en televisión. Se ha comido los tallarines, el chicharrón, hace varias semanas. Como van a hacerle el daño para ponerle ese vestidito que es para alguien que come un poquito saludable", continuó la conductora.

Finalmente, la 'Urraca' se mostró convencida de que la conductora de "América hoy" no se preparó para su debut actoral: "Mira que disforzada, hasta actuando. Ella igual está en su programa como igual está ahí. Y dice que se ha preparado como hubiera sido si no se hubiera preparado".

Melissa Paredes critica la actuación de Ethel Pozo en "Maricucha 2"

La conductora de "Préndete", Melissa Paredes, fue interrogada por un periodista del programa "Amor y fuego" para que opine sobre la actuación de su excompañera Ethel Pozo. "¿Qué opinas de la 'ah, Caracas', de la 'Afrodita'? El nuevo jale de "Maricucha"; Ethel Pozo", preguntó el comunicador.

Paredes respondió sin pelos en la lengua: "Le juro que no es por hablar mal porque cariño lamentablemente siempre va a estar, no sé por qué, pero bueno. Pero cuando no hay talento, no hay".

La expareja de Rodrigo 'Gato' Cuba' cree que Ethel Pozo no debería acaparar todas las producciones de América Televisión. "Eso de querer estar en todo tampoco no es bueno, pero tiene un gran director al lado, no solo como esposo sino también que dirige muy bien, que es un capo, una gran productora como Michelle Alexander", dijo la conductora para las cámaras de "Amor y fuego".