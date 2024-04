Cint G revela que RECHAZÓ al Dr. Fong cuando se ofreció a operarla por canje

16/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Dr. Fong enfrenta una investigación tras ser responsabilizado por la muerte de la Muñequita Milly. La familia de la cantante denunció al cirujano por haber cometido una negligencia médica durante la liposucción que le realizó.

Ante este caso, algunas figuras del mundo del espectáculo han salido al frente para hablar sobre el polémico galeno, pues algunas se han atendido con él en una oportunidad, si bien unas han acusado al galeno de haberles realizado un mal procedimiento, otras se han mostrado bastante contentas con su servicio.

Esta vez, Cint G, la hija de Tongo, sorprendió al contar que el médico también le ofreció hacerle una cirugía estética, sin embargo, ella rechazó esta oferta por una importante razón. ¿Qué pasó?

Cint G rechazó al Dr. Fong

Durante una entrevista con un medio local, Cint G reveló que, al igual que muchas artistas, ella también ha sido víctima de bullying en las redes sociales cuando incursionó en el ambiente musical y, que en varias oportunidades, ha sido duramente criticada por su físico.

"Cuando yo recién me lancé a la música, a los tres días anuncié que iba a sacar mi Onlyfans y recibí mucho hate de la gente respecto a mi cuerpo. Me criticaron muchas personas y otras me apoyaron, sin embargo esto creó una cierta inseguridad porque en esos días yo, me acuerdo, que estaba desaparecida de las redes", contó para Trome.

Por ello, el Dr. Fong le ofreció realizarle una cirugía estética para que eleve su autoestima, pero ella no aceptó. "Me acuerdo que, en esa época, como esto tuvo un rebote en medios me comenzó a contratar el Dr. Víctor Fong.

"Yo ya había visto algo de él, pero no había visto cosas tan graves. Sin embargo, dije 'nada de canjes', lo mejor y más importante es siempre aceptarse como es o en todo caso invertir par hacerse una operación estética e investigar también", agregó.

Hace un llamado a la reflexión

Como se recuerda, personas cercanas a la Muñequita Milly revelaron que la cantante fue víctima de bullying y por ello tomó la decisión de someterse a una cirugía estética. debido a ello, Cint G pidió a las personas que sean más empáticas y dejen a un lado las críticas porque pueden causar daños irreversibles.

"Hay gente que envía mucho hate en redes sociales a diferentes artistas, a mí también me lo han tirado. Entonces, yo quiero hacer un llamado a toda la gente, que trate de ser más empático porque hay mucha gente que incluso recurre a cirugía", dijo.

En resumen, Cint G reveló que el Dr. Fong le ofreció hacerle una cirugía estética por canje, pero ella no aceptó.