¡Le da con palo! Magaly lanza DUROS comentarios contra Pamela López por cantar temas de Karol G

16/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El concierto de Karol G reunió a distintas figuras del espectáculo peruano, siendo una de ellas, Pamela López, quien fue duramente criticada por Magaly Medina tras lucirse coreando a viva voz los temas de la popular 'Bichota'.

Magaly lanza 'dardos' a Pamela López

Durante la más reciente edición del programa 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó unos minutos para criticar a la esposa de Christian Cueva, quien asistió con un grupo de amigas al show que ofreció la cantante colombiana en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En ese sentido, la popular 'Urraca' no dudó en lanzar su humilde opinión, afirmando que le llamó mucho la atención que la empresaria coreara fuertemente las canciones más icónicas de Karol G.

Y es que, cómo se sabe, las letras de los temas de la artista suelen hacer referencia al amor propio, a la dignidad, entre otras cosas más, que, según indicó Medina, hasta ahora no habría aprendido la esposa de 'Aladino', puesto a que sigue perdonándolo pese a sus infidelidades confesadas.

"Me ha llamado la atención que ya se regresó de Europa; Pamela López y ella era una de las que cantaba, no cantaba, gritaba y coreaba las letras de la 'Bichota'. Ella ... que de 'Bichota' no tiene nada, no aprendió nada de la letra de Karol G", fueron las fuertes palabras que soltó la periodista de espectáculos durante su última emisión en TV.

Coreó temas de Karol G

Debido a que ya era noticia conocida su reconciliación con Christian Cueva, recientemente, la empresaria sorprendió al ser vista con un grupo de amigas disfrutando del concierto de la 'Bichota' en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

"Aunque yo hago como si nada... Baby, que amargura saber que ahora estas vacilando a otra. Por afuera me río, pero por adentro estoy rota", fue la canción que entonó López durante el show de la colombiana.

Con lo ocurrido, muchos comenzaron a especular que quizá la pareja esté atravesando una nueva crisis, motivo por el cual, la fémina habría optado por disfrutar del concierto solo en compañía de sus amistades.

Pese a que ni Christian Cueva ni Pamela López han salido a aclarar que ya retomaron su relación, la presencia de la empresaria en el concierto de Karol G no pasó desapercibida, por lo que Magaly Medina no dudó en criticarla, afirmando que de 'Bichota' no tiene nada.