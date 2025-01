"Costaba mucho": Christian Cueva rompe en llanto al revelar que pensó en dejar el fútbol tras escándalo con Pamela López

Christian Cueva brindó una reveladora entrevista para el programa 'Andrea' donde brindó detalles no conocidos de lo que vivió durante las últimas semanas cuando se separó de la madre de sus hijos, Pamela López. Como se recuerda, el actual futbolista llegó a ser denunciado por su expareja por agresiones físicas y psicológicas luego que se conocieran unas imágenes en los medios de comunicación.

Fueron varios temas de los que habló el exjugador de la Selección Peruana entre los que resaltó sus deseos de haber dejado el fútbol de manera definitiva ante toda la coyuntura.

Durante esta charla, el actual elemento de Cienciano rompió en llanto y luego dio a conocer que durante la situación que se generó tras la separación con Pamela López pensó en el retiro de la actividad profesional del fútbol e incluso dio a conocer sobre una íntima charla que tuvo con su madre.

El único deseo de 'Aladino' era dejar a un lado todos sus problemas, volver a Huamachuco y vivir nuevamente con su familia. Hasta indicó que no le importaría quedarse sin nada con tal de volver a ser feliz.

"Mucha gente me señala, me juzga, está bien, soy una persona que quizás ha hecho que se originen estas cosas. Yo quería dejar el fútbol, costaba mucho, por mi cabeza pasaba que quería dejar el fútbol, ya estaba, quería dejar este tema. A veces le decía a mi mamá que prefiero no tener nada, vivir tranquilo... A veces me pasaba eso, de decir quiero volver a Huamachuco, abrazar a mis hermanos, jugar a la pelota, que se caigan las tejas de la casa, que salga la vecina quizás a corretearnos, comer de un plato los tres, era mi felicidad", expresó.